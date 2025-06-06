В ЛНР задержали подростков за подготовку терактов против сверстников

В Луганской Народной Республике сотрудники УФСБ пресекли деятельность трёх несовершеннолетних, которые, как выяснилось, входили в запрещённую экстремистскую организацию и разрабатывали планы террористических актов. По информации ведомства, подростки, движимые чувством мести, намеревались атаковать учащихся одной из школ региона, а также подложить взрывное устройство в местный религиозный объект.

Как сообщили в УФСБ, в ходе оперативных действий было установлено, что несовершеннолетние координировали свои планы через секретный чат в Telegram, где обменивались инструкциями по созданию самодельных взрывных устройств, оружия и методами проведения терактов, а также способами уклонения от правоохранительных органов. У одного из задержанных изъяли самодельную взрывчатку и оружие.

На основании полученных данных Следственное управление Следственного комитета России по Луганской Народной Республике инициировало уголовное дело по статьям, связанным с подготовкой к террористическому акту и участием в деятельности террористической организации. Расследование продолжается.