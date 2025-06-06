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Регион
6 июня, 07:02

В ЛНР задержали подростков за подготовку терактов против сверстников

ФСБ: В ЛНР задержали трёх подростков, готовивших теракты из мести

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viverra27

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viverra27

В Луганской Народной Республике сотрудники УФСБ пресекли деятельность трёх несовершеннолетних, которые, как выяснилось, входили в запрещённую экстремистскую организацию и разрабатывали планы террористических актов. По информации ведомства, подростки, движимые чувством мести, намеревались атаковать учащихся одной из школ региона, а также подложить взрывное устройство в местный религиозный объект.

Как сообщили в УФСБ, в ходе оперативных действий было установлено, что несовершеннолетние координировали свои планы через секретный чат в Telegram, где обменивались инструкциями по созданию самодельных взрывных устройств, оружия и методами проведения терактов, а также способами уклонения от правоохранительных органов. У одного из задержанных изъяли самодельную взрывчатку и оружие.

На основании полученных данных Следственное управление Следственного комитета России по Луганской Народной Республике инициировало уголовное дело по статьям, связанным с подготовкой к террористическому акту и участием в деятельности террористической организации. Расследование продолжается.

В России выросло число преступников-подростков
В России выросло число преступников-подростков

Ранее стало известно, что ФСБ задержала в Крыму двух женщин, шпионивших в пользу спецслужб Украины. Жительница Нижнегорского района по собственной инициативе вышла на связь с администратором украинского телеграм-канала, который координировался ГУР, и предложила «свои услуги», а после сообщала вражеской разведке адреса и координаты российских военных объектов. А жительница Севастополя вела слежку за военнослужащим Черноморского флота России по указке СБУ.

Оксана Попова
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