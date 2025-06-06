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Регион
6 июня, 09:46

В Крыму впервые родился птенец краснокнижных пингвинов

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

В зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр впервые родился птенец краснокнижных пингвинов. Об этом сообщил РИА «Новости» директор парка Виктор Жиленко.

«Потомством обзавелась пара пингвинов Гумбольдта. Это чрезвычайно редкое событие в неволе и лучший показатель того, что южноафриканские пингвины освоились на крымской земле», — ответил он.

Такого результата удалось достичь благодаря тому, что работники создали для пары максимально комфортные условия. У пингвинов есть свой бассейн с чистой водой и удобные домики. Также этим животными особенно полюбилась российская рыба салака, которую специально доставляют в Крым.

По словам Жиленко, пингвины, в отличие от других представителей фауны, создают пару на всю жизнь. Самец и самка по очереди высиживают яйцо, а потом таким же методом опекают малыша.

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Другое радостное событие произошло в Московском зоопарке. На свет появился детёныш эластичной черепахи, занесённой в Красную книгу. Он уже живет в отдельном террариуме. Пол станет известен только через год — его определяют по длине хвоста. Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, черепахи неохотно размножаются в условиях зоопарков. Яйца зачастую оказываются неоплодотворёнными.

Юлия Сафиулина
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