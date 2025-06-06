В Крыму впервые родился птенец краснокнижных пингвинов

В зоопарке крымского Бахчисарайского парка миниатюр впервые родился птенец краснокнижных пингвинов. Об этом сообщил РИА «Новости» директор парка Виктор Жиленко.

«Потомством обзавелась пара пингвинов Гумбольдта. Это чрезвычайно редкое событие в неволе и лучший показатель того, что южноафриканские пингвины освоились на крымской земле», — ответил он.

Такого результата удалось достичь благодаря тому, что работники создали для пары максимально комфортные условия. У пингвинов есть свой бассейн с чистой водой и удобные домики. Также этим животными особенно полюбилась российская рыба салака, которую специально доставляют в Крым.

По словам Жиленко, пингвины, в отличие от других представителей фауны, создают пару на всю жизнь. Самец и самка по очереди высиживают яйцо, а потом таким же методом опекают малыша.