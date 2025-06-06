Российские войска атаковали силы ВСУ у Малиновки
Deep State: ВС РФ начали наступление на Малиновку в Запорожской области
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На Запорожском участке фронта российская армия перешла к активным наступательным действиям. По данным украинской стороны, 5 июня штурмовые группы ВС РФ предприняли атаку в районе населённого пункта Малиновка, к востоку от Гуляйполя в Запорожской области.
Как сообщает украинский аналитический ресурс Deep State, российские войска уже в первые сутки сумели внедриться в «серую зону» и занять плацдармы в лесополосах к востоку от Малиновки. Этот район ранее считался одним из самых неактивных на линии боевого соприкосновения, из-за чего наступление ВС РФ стало особенно неожиданным для противника.
Российские военные используют тактику малых групп — до семи человек — и передвигаются на лёгкой технике, преимущественно на багги. Отмечается, что тяжёлая бронетехника в зоне боевых действий почти не была замечена.
Также, по информации местных изданий, штурм может продолжиться завтра.
Ранее стало известно, что в районе Редкодуба в Харьковской области Вооружённые Силы РФ пробили оборону ВСУ. Авангард российских подразделений, действуя наступательно, сумел преодолеть оборонительные позиции противника западнее населённого пункта и пересечь реку Нитриус.