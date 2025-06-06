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Регион
6 июня, 08:42

В Энгельсе не выявили превышения концентрации вредных веществ в воздухе

Возгорание в Энгельсе. Обложка © VK / Новости Саратова | Саратовский вестник

Возгорание в Энгельсе. Обложка © VK / Новости Саратова | Саратовский вестник

По результатам проверки состояния воздуха в Энгельсе, где ранее произошло возгорание на промышленном предприятии после атаки украинского дрона, загрязнение вредными веществами не выявлено. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг состояния воздуха. В настоящее время превышений концентраций вредных веществ в границах жилой застройки на территории Энгельса не зафиксировано. Отбор проб будет производиться до полной ликвидации возгорания», — говорится в сообщении.

Специалисты провели осмотр повреждений многоквартирного дома в Энгельсе
Специалисты провели осмотр повреждений многоквартирного дома в Энгельсе

Напомним, ранее в Саратовской области была зафиксирована работа системы ПВО. Позднее губернатор региона заявил, что в результате атаки вражеских БПЛА повреждения получило промышленное предприятие в Энгельсе, на котором возникло возгорание.

Мария Любицкая
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