В Энгельсе не выявили превышения концентрации вредных веществ в воздухе

По результатам проверки состояния воздуха в Энгельсе, где ранее произошло возгорание на промышленном предприятии после атаки украинского дрона, загрязнение вредными веществами не выявлено. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг состояния воздуха. В настоящее время превышений концентраций вредных веществ в границах жилой застройки на территории Энгельса не зафиксировано. Отбор проб будет производиться до полной ликвидации возгорания», — говорится в сообщении.