В Энгельсе не выявили превышения концентрации вредных веществ в воздухе
Возгорание в Энгельсе. Обложка © VK / Новости Саратова | Саратовский вестник
По результатам проверки состояния воздуха в Энгельсе, где ранее произошло возгорание на промышленном предприятии после атаки украинского дрона, загрязнение вредными веществами не выявлено. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Специалисты Роспотребнадзора ведут мониторинг состояния воздуха. В настоящее время превышений концентраций вредных веществ в границах жилой застройки на территории Энгельса не зафиксировано. Отбор проб будет производиться до полной ликвидации возгорания», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Саратовской области была зафиксирована работа системы ПВО. Позднее губернатор региона заявил, что в результате атаки вражеских БПЛА повреждения получило промышленное предприятие в Энгельсе, на котором возникло возгорание.