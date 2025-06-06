Специалисты провели осмотр повреждений многоквартирного дома в Энгельсе
Губернатор Бусаргин: Специалисты осмотрели пострадавший жилой дом в Энгельсе
ЖК «Облака». Обложка © Telegram / Роман Бусаргин
В Энгельсе провели осмотр ЖК «Облака» на улице Тельмана, пострадавшего в результате атаки беспилотника. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, угрозы для людей нет. В течение ближайшего часа жильцам будет разрешено вернуться в свои квартиры, движение транспорта также восстановят.
Специалисты провели осмотр повреждений. Фото © Telegram / Роман Бусаргин
«Перед администрацией Энгельсского района поставлена задача совместно с управляющей компанией начать все процедуры, связанные с восстановительными работами. Профильные службы будут находиться на месте в постоянном режиме», — уточнил губернатор.
Бусаргин также добавил, что при необходимости на восстановление объекта будут направлены средства из регионального резерва.
Напомним, ранее в Саратове и Энгельсе была зафиксирована работа системы ПВО. Жители сообщали о звуках пролетающих БПЛА. Обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом в Энгельсе, момент взрыва попал на видео. Позднее были опубликованы кадры разрушений.