Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 04:50

Специалисты провели осмотр повреждений многоквартирного дома в Энгельсе

Губернатор Бусаргин: Специалисты осмотрели пострадавший жилой дом в Энгельсе

ЖК «Облака». Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

ЖК «Облака». Обложка © Telegram / Роман Бусаргин

В Энгельсе провели осмотр ЖК «Облака» на улице Тельмана, пострадавшего в результате атаки беспилотника. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, угрозы для людей нет. В течение ближайшего часа жильцам будет разрешено вернуться в свои квартиры, движение транспорта также восстановят.

Специалисты провели осмотр повреждений. Фото © Telegram / Роман Бусаргин

Специалисты провели осмотр повреждений. Фото © Telegram / Роман Бусаргин

«Перед администрацией Энгельсского района поставлена задача совместно с управляющей компанией начать все процедуры, связанные с восстановительными работами. Профильные службы будут находиться на месте в постоянном режиме», — уточнил губернатор.

Бусаргин также добавил, что при необходимости на восстановление объекта будут направлены средства из регионального резерва.

Губернатор Бусаргин: В Энгельсе на промышленном предприятии произошло возгорание
Губернатор Бусаргин: В Энгельсе на промышленном предприятии произошло возгорание

Напомним, ранее в Саратове и Энгельсе была зафиксирована работа системы ПВО. Жители сообщали о звуках пролетающих БПЛА. Обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом в Энгельсе, момент взрыва попал на видео. Позднее были опубликованы кадры разрушений.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar