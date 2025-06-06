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Регион
6 июня, 08:41

Под машиной на улице Леси Украинки в Кунцево обнаружили подозрительный предмет

SHOT: Под машиной в Кунцево обнаружен подозрительный предмет

Под машиной каршеринга в Кунцево, откуда поступил сигнал о возможном минировании, обнаружили подозрительный предмет. Как сообщает телеграм-канал SHOT, на данный момент улица Леси Украинки перекрыта.

Оцепленная улица в Кунцево. Видео © Telegram / SHOT

На месте происшествия работают сотрудники ФСБ, полиции и спасательных служб. Саперы продолжают проверку автомобиля на наличие взрывчатки.

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Напомним, ранее появилась информация о возможном минировании автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в московском Кунцево. Место происшествия оцепили до выяснения подробностей.

Обложка © Telegram / SHOT

Мария Любицкая
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