Под машиной на улице Леси Украинки в Кунцево обнаружили подозрительный предмет

Под машиной каршеринга в Кунцево, откуда поступил сигнал о возможном минировании, обнаружили подозрительный предмет. Как сообщает телеграм-канал SHOT, на данный момент улица Леси Украинки перекрыта.

Оцепленная улица в Кунцево. Видео © Telegram / SHOT

На месте происшествия работают сотрудники ФСБ, полиции и спасательных служб. Саперы продолжают проверку автомобиля на наличие взрывчатки.