Под машиной на улице Леси Украинки в Кунцево обнаружили подозрительный предмет
SHOT: Под машиной в Кунцево обнаружен подозрительный предмет
Под машиной каршеринга в Кунцево, откуда поступил сигнал о возможном минировании, обнаружили подозрительный предмет. Как сообщает телеграм-канал SHOT, на данный момент улица Леси Украинки перекрыта.
Оцепленная улица в Кунцево. Видео © Telegram / SHOT
На месте происшествия работают сотрудники ФСБ, полиции и спасательных служб. Саперы продолжают проверку автомобиля на наличие взрывчатки.
Напомним, ранее появилась информация о возможном минировании автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в московском Кунцево. Место происшествия оцепили до выяснения подробностей.
Обложка © Telegram / SHOT