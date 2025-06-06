Доверие к Путину сохраняется на уровне 80%

Последний опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) выявил высокий уровень поддержки Владимира Путина среди россиян: 81% респондентов доверяют главе государства. Кроме того, 82% опрошенных граждан страны одобряют его работу. Исследование проводилось с 30 мая по 1 июня и охватило 1500 человек по всей России.

Аналогичные сведения демонстрирует и опрос ВЦИОМ. По его данным, уровень доверия россиян Путину составляет 80%. При этом за неделю с 26 мая по 1 июня уровень доверия россиян к главе государства снизился на 0,2 процентных пункта. Эти сведения получены в ходе исследования, в котором участвовало 1600 совершеннолетних жителей страны.

Также ФОМ выяснил, что лишь 56% опрошенных граждан положительно оценивают работу правительства, что на 1 п.п. меньше, чем ранее. При этом деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 59% респондентов, и этот показатель снизился на 2 п.п.

В партийном рейтинге «Единая Россия» потеряла 3 процентных пункта, опустившись до 43%. КПРФ и ЛДПР также продемонстрировали небольшое падение, набрав 7% (-1 п.п.) и 9% (-1 п.п.) соответственно. «Справедливая Россия — За правду» сохранила свои 3%. Единственной партией, показавшей положительную динамику, стали «Новые люди», чей результат вырос до 4% (+1 п.п.).