Подозрительный предмет в Кунцево нашли под колесом Kia Optima
Машиной, под которой нашли подозрительный предмет в Кунцево, оказалась Kia Optima. Сейчас её исследуют.
Подозрительный предмет в Кунцево нашли под колесом Kia Optima. Фото © Telegram / SHOT
По данным SHOT, неизвестный предмет нашли под колесом иномарки. Он похож на СВУ. Сейчас на месте работают взрывотехники.
Напомним, ранее появилась информация о возможном минировании автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в московском Кунцево. Место происшествия оцепили до выяснения подробностей.
Telegram / SHOT