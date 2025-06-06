Машиной, под которой нашли подозрительный предмет в Кунцево, оказалась Kia Optima. Сейчас её исследуют.

Подозрительный предмет в Кунцево нашли под колесом Kia Optima. Фото © Telegram / SHOT

По данным SHOT, неизвестный предмет нашли под колесом иномарки. Он похож на СВУ. Сейчас на месте работают взрывотехники.