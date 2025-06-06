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Регион
6 июня, 08:52

Подозрительный предмет в Кунцево нашли под колесом Kia Optima

Машиной, под которой нашли подозрительный предмет в Кунцево, оказалась Kia Optima. Сейчас её исследуют.

Подозрительный предмет в Кунцево нашли под колесом Kia Optima. Фото © Telegram / SHOT

Подозрительный предмет в Кунцево нашли под колесом Kia Optima. Фото © Telegram / SHOT

По данным SHOT, неизвестный предмет нашли под колесом иномарки. Он похож на СВУ. Сейчас на месте работают взрывотехники.

Под машиной на улице Леси Украинки в Кунцево обнаружили подозрительный предмет
Под машиной на улице Леси Украинки в Кунцево обнаружили подозрительный предмет

Напомним, ранее появилась информация о возможном минировании автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в московском Кунцево. Место происшествия оцепили до выяснения подробностей.

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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