Гоголь на «вайбе»: Медведев в День русского языка осовременил классику для зумеров
Медведев представил повесть Гоголя в стилистике, характерной для разных поколений
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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей стене во «ВКонтакте» поздравил россиян с Днём русского языка и оригинально подошёл к теме. Он показал, как один и тот же фрагмент повести Николая Гоголя «Страшная месть» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» может звучать в разное время — на языке классики, советской молодёжи 70–80-х и сегодняшних зумеров.
«Выбирайте, что вам ближе. Но это всё – живой русский язык, который развивается, одновременно отбрасывая всё ему чужеродное. С Днём великого Русского языка!» — поздравил Медведев.
В переводе с помощью ИИ Днепр стал «крашем», повествование — «на вайбе», а страх — «просто крипово». Остальные версии ближе к литературной норме, но тоже отличаются стилистикой. По словам Медведева, использование новых лексических форм свидетельствует о развитии русского языка. Он также отметил, что такие эксперименты способствуют популяризации произведений отечественных авторов среди молодёжи.
6 июня в России отмечают День русского языка — в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это не просто памятная дата, а символ культурного единства. В честь праздника Life.ru поговорил с директором музея-заповедника поэта о шейминге, TikTok и сильных женщинах, а заодно задал вопрос в лоб: стал бы Пушкин блогером? Ведь именно он вдохнул в язык ту живость и силу, которую мы продолжаем переосмыслять и сегодня.