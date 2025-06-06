Гоголь на «вайбе»: Медведев в День русского языка осовременил классику для зумеров

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей стене во «ВКонтакте» поздравил россиян с Днём русского языка и оригинально подошёл к теме. Он показал, как один и тот же фрагмент повести Николая Гоголя «Страшная месть» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» может звучать в разное время — на языке классики, советской молодёжи 70–80-х и сегодняшних зумеров.

«Выбирайте, что вам ближе. Но это всё – живой русский язык, который развивается, одновременно отбрасывая всё ему чужеродное. С Днём великого Русского языка!» — поздравил Медведев.

В переводе с помощью ИИ Днепр стал «крашем», повествование — «на вайбе», а страх — «просто крипово». Остальные версии ближе к литературной норме, но тоже отличаются стилистикой. По словам Медведева, использование новых лексических форм свидетельствует о развитии русского языка. Он также отметил, что такие эксперименты способствуют популяризации произведений отечественных авторов среди молодёжи.