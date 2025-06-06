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Регион
6 июня, 09:15

Лавров объяснил, чего Россия не допустит на Украине

Лавров: РФ выступает за соблюдение прав русскоязычного населения на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия будет последовательно отстаивать восстановление всех прав русскоязычного населения Украины, рассматривая это как ключевой элемент для достижения устойчивого мира в регионе, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении, приуроченном к Дню русского языка.

По его словам, для России принципиально важно обеспечить уважение к русскому языку, богатой культуре, созданной на его основе, и к людям, для которых он является родным. Лавров указал, что РФ не приемлет дискриминацию и тем более открытый террор в отношении всего, что связано с русским языком и культурой, который, по его мнению, развязан киевскими властями.

Он заверил, что Россия не оставит русскоязычных граждан в беде и будет добиваться полного восстановления их законных прав, включая право говорить на родном языке. Министр также отметил, что эта проблема будет подниматься на международных площадках, а её решение останется необходимым условием для долгосрочного урегулирования украинского кризиса.

Лавров: Россия не допустит, чтобы русскоязычные жили на Украине по законам хунты
Лавров: Россия не допустит, чтобы русскоязычные жили на Украине по законам хунты

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил предложение о создании в филиалах Национального центра «Россия» площадок для популяризации русского языка. Лилиана Воронова, возглавляющая кафедру русского языка как иностранного в Дальневосточном федеральном университете, считает, что во Владивостоке такое пространство может получить название «Русское слово на Тихом океане».

Оксана Попова
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