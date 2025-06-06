Лавров объяснил, чего Россия не допустит на Украине

Россия будет последовательно отстаивать восстановление всех прав русскоязычного населения Украины, рассматривая это как ключевой элемент для достижения устойчивого мира в регионе, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении, приуроченном к Дню русского языка.

По его словам, для России принципиально важно обеспечить уважение к русскому языку, богатой культуре, созданной на его основе, и к людям, для которых он является родным. Лавров указал, что РФ не приемлет дискриминацию и тем более открытый террор в отношении всего, что связано с русским языком и культурой, который, по его мнению, развязан киевскими властями.

Он заверил, что Россия не оставит русскоязычных граждан в беде и будет добиваться полного восстановления их законных прав, включая право говорить на родном языке. Министр также отметил, что эта проблема будет подниматься на международных площадках, а её решение останется необходимым условием для долгосрочного урегулирования украинского кризиса.