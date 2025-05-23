Россия не может оставить русскоязычных людей на Украине жить по законам, которые напринимала хунта Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На конференции высокого уровня, посвящённой историческим южнорусским землям, министр иностранных дел назвал большим преступлением оставить миллионы русскоязычных жить в стране, где им даже запретили говорить на родном языке.

Если они (хунта Зеленского) рассчитывают на то, что каким-то образом будет достигнута договорённость о прекращении боевых действий, и то, что останется от Украины будет жить по тем законам, которые они напринимали — это иллюзия, этого допустить нельзя ни в коем случае», — сказал Лавров.

Напомним, что на Украине взят курс на полное искоренение русского языка и культуры. Эту тенденцию активно поддерживает актёр и бывший депутат Богдан Бенюк, известный по своим ролям в украинском и советском театре и кино. Он выступил с радикальным предложением: наказывать детей поркой за разговоры на русском языке, чтобы тем самым добиться полного его вытеснения из обихода.