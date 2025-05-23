Владимир Зеленский, судя по его заявлениям, неадекватный руководитель страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции высокого уровня, посвящённой историческим южнорусским землям.

«Если сравнить все доводы, которые звучат с Украины, очевидно, что это — неадекватный руководитель», — отметил министр.

Также он обратил внимание на вопрос о легитимности Зеленского, который станет принципиальным при подписании мирного соглашения с Украиной.