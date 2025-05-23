Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 09:37

Лавров указал на неадекватность Зеленского

Лавров: Неадекватность Зеленского как руководителя очевидна

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Владимир Зеленский, судя по его заявлениям, неадекватный руководитель страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции высокого уровня, посвящённой историческим южнорусским землям.

«Если сравнить все доводы, которые звучат с Украины, очевидно, что это — неадекватный руководитель», — отметил министр.

Также он обратил внимание на вопрос о легитимности Зеленского, который станет принципиальным при подписании мирного соглашения с Украиной.

«Потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутую договоренность», — заметил глава дипведомства.

Лавров: Зеленский боится своих нацистских батальонов «Азов»* и «Айдар»*
Лавров: Зеленский боится своих нацистских батальонов «Азов»* и «Айдар»*

А ранее Лавров назвал Зеленского жалким человеком из-за абсурдных требований перед переговорами РФ и Украины в Стамбуле. Глава МИД России напомнил ему, что дипломатия подразумевает профессиональную деятельность, а не выкрикивание требований.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar