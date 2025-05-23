Лавров указал на неадекватность Зеленского
Лавров: Неадекватность Зеленского как руководителя очевидна
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Владимир Зеленский, судя по его заявлениям, неадекватный руководитель страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции высокого уровня, посвящённой историческим южнорусским землям.
«Если сравнить все доводы, которые звучат с Украины, очевидно, что это — неадекватный руководитель», — отметил министр.
Также он обратил внимание на вопрос о легитимности Зеленского, который станет принципиальным при подписании мирного соглашения с Украиной.
«Потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутую договоренность», — заметил глава дипведомства.
А ранее Лавров назвал Зеленского жалким человеком из-за абсурдных требований перед переговорами РФ и Украины в Стамбуле. Глава МИД России напомнил ему, что дипломатия подразумевает профессиональную деятельность, а не выкрикивание требований.