«Нестабильная профессия»: Актёр Ткаченко не хочет, чтобы сыновья пошли по его стопам

Известный актёр Артём Ткаченко рассказал, что все трое его сыновей мечтают продолжить его дело и связать жизнь с кино. Однако сам артист не считает актёрскую профессию идеальным выбором из-за её нестабильности.

Ткаченко воспитывает трёх мальчиков: старшего сына Тихона (от брака с Евгенией Храповицкой) и младших – Степана и Тео (от брака с Екатериной Стеблиной). Несмотря на плотный график, актёр находит время для всех детей и поддерживает с ними тёплые отношения. Хотя Ткаченко не собирается категорически запрещать сыновьям идти в актёрскую профессию, он открыто делится с ними своими сомнениями.

«Конечно, они все хотят пойти по моим стопам. В глубине души я надеюсь, что, может быть, они передумают, потому что кому-то везёт в этой профессии, а кому-то, может даже более талантливому, не везёт. Это очень нестабильная профессия. Поэтому в глубине души мне не хотелось бы, чтобы дети стали актёрами, но всё равно выбор будет за ними», — заявил Ткаченко в интервью порталу «Страсти».