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5 июня, 14:37

Копыто в голову и горение заживо: Актёры рассказали, на какие жертвы идут ради искусства

Актёр Игорь Жижикин едва не получил копытом по голове на съёмках фильма «Вий»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabio Pagani

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabio Pagani

Профессия артиста часто кажется праздником — светские рауты, внимание публики, щедрые гонорары. Но за фасадом глянца скрываются настоящие испытания, рассказали Пятому каналу российские актёры.

Актёры рассказали об изнанке своей профессии. Видео © Пятый канал

Актриса Ника Здорик ради роли в «Гардемаринах» оказалась в реанимации: после конной репетиции у неё случился тяжёлый отёк Квинке. Неделю она провела в больнице, но скрыла это от режиссёра, чтобы не лишиться роли. Даже после выписки Здорик продолжила съёмки, делая себе уколы прямо на площадке.

Преображения ради образа — отдельное испытание. Режиссёр Светлана Дружинина настояла на четырёх химических завивках и осветлении волос для Здорик. Последствия актриса ощущает до сих пор. Изменить внешность или набрать вес для роли — обычное дело, признаётся Алёна Яковлева. А Роман Евдокимов рассказывает, что съёмки рушили его личную жизнь и лишали сна.

Работа без каскадёров — отдельный риск. Звезда боевиков Игорь Жижикин вспоминает, как едва не сгорел во время трюка с огнём, падал с лошади и попадал под копыта. Анастасия Уколова и Александр Власенко тоже сталкивались с травмами и опасными ситуациями на съёмках.

«Я и горение делал, когда я горел, и на лошади делал трюки. С лошади падал, наверное. В Праге у меня съёмки были в нашем российском фильме «Вий». Я с лошади слетел и залетел под копыто. И это могло быть очень чревато, но мне повезло, выкрутился», — вспомнил Жижикин.

Для большинства артистов эти жертвы — часть профессии. Ради эмоций зрителей они готовы идти на многое, ведь успех на экране стоит немалых усилий за кадром.

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Ранее актриса Кристина Асмус травмировалась во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». В больнице ей сказали, что у её порвана крестообразная связка и мениск. Это потребовало срочной операции, которая в итоге длилась четыре часа. После этого какое-то время она ходила на костылях.

Владимир Озеров
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