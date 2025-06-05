Копыто в голову и горение заживо: Актёры рассказали, на какие жертвы идут ради искусства
Актёр Игорь Жижикин едва не получил копытом по голове на съёмках фильма «Вий»
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Профессия артиста часто кажется праздником — светские рауты, внимание публики, щедрые гонорары. Но за фасадом глянца скрываются настоящие испытания, рассказали Пятому каналу российские актёры.
Актёры рассказали об изнанке своей профессии. Видео © Пятый канал
Актриса Ника Здорик ради роли в «Гардемаринах» оказалась в реанимации: после конной репетиции у неё случился тяжёлый отёк Квинке. Неделю она провела в больнице, но скрыла это от режиссёра, чтобы не лишиться роли. Даже после выписки Здорик продолжила съёмки, делая себе уколы прямо на площадке.
Преображения ради образа — отдельное испытание. Режиссёр Светлана Дружинина настояла на четырёх химических завивках и осветлении волос для Здорик. Последствия актриса ощущает до сих пор. Изменить внешность или набрать вес для роли — обычное дело, признаётся Алёна Яковлева. А Роман Евдокимов рассказывает, что съёмки рушили его личную жизнь и лишали сна.
Работа без каскадёров — отдельный риск. Звезда боевиков Игорь Жижикин вспоминает, как едва не сгорел во время трюка с огнём, падал с лошади и попадал под копыта. Анастасия Уколова и Александр Власенко тоже сталкивались с травмами и опасными ситуациями на съёмках.
«Я и горение делал, когда я горел, и на лошади делал трюки. С лошади падал, наверное. В Праге у меня съёмки были в нашем российском фильме «Вий». Я с лошади слетел и залетел под копыто. И это могло быть очень чревато, но мне повезло, выкрутился», — вспомнил Жижикин.
Для большинства артистов эти жертвы — часть профессии. Ради эмоций зрителей они готовы идти на многое, ведь успех на экране стоит немалых усилий за кадром.
Ранее актриса Кристина Асмус травмировалась во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». В больнице ей сказали, что у её порвана крестообразная связка и мениск. Это потребовало срочной операции, которая в итоге длилась четыре часа. После этого какое-то время она ходила на костылях.