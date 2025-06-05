Копыто в голову и горение заживо: Актёры рассказали, на какие жертвы идут ради искусства

Профессия артиста часто кажется праздником — светские рауты, внимание публики, щедрые гонорары. Но за фасадом глянца скрываются настоящие испытания, рассказали Пятому каналу российские актёры.

Актёры рассказали об изнанке своей профессии. Видео © Пятый канал

Актриса Ника Здорик ради роли в «Гардемаринах» оказалась в реанимации: после конной репетиции у неё случился тяжёлый отёк Квинке. Неделю она провела в больнице, но скрыла это от режиссёра, чтобы не лишиться роли. Даже после выписки Здорик продолжила съёмки, делая себе уколы прямо на площадке.

Преображения ради образа — отдельное испытание. Режиссёр Светлана Дружинина настояла на четырёх химических завивках и осветлении волос для Здорик. Последствия актриса ощущает до сих пор. Изменить внешность или набрать вес для роли — обычное дело, признаётся Алёна Яковлева. А Роман Евдокимов рассказывает, что съёмки рушили его личную жизнь и лишали сна.

Работа без каскадёров — отдельный риск. Звезда боевиков Игорь Жижикин вспоминает, как едва не сгорел во время трюка с огнём, падал с лошади и попадал под копыта. Анастасия Уколова и Александр Власенко тоже сталкивались с травмами и опасными ситуациями на съёмках.

«Я и горение делал, когда я горел, и на лошади делал трюки. С лошади падал, наверное. В Праге у меня съёмки были в нашем российском фильме «Вий». Я с лошади слетел и залетел под копыто. И это могло быть очень чревато, но мне повезло, выкрутился», — вспомнил Жижикин.