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28 мая, 08:10

«Тяжёлый труд»: Марат Башаров раскрыл, готов ли поменять актёрство на политику

Актёр Башаров рассказал, что мечтает стать министром по туризму

Актёр Марат Башаров. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Актёр Марат Башаров. Обложка © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Актёр Марат Башаров на съёмках одного из сериалов сыграет мэра. Эта роль очень пришлась артисту по душе. По его словам, ему наконец-то стали давать играть взрослых, состоятельных мужчин.

«Знаете, что мне действительно нравится? Я сегодня приехал на площадку, подошёл к своему вагончику, а на двери табличка «Марат Башаров, мэр». Такого у меня ни разу не было. Приятно, что в мои 50 с лишним лет наконец-то начали давать роли взрослых дядь, которые могут что-то решать в жизни», — подчеркнул Башаров в интервью Леди Mail.

Артист признался, что у него есть давняя мечта, которая связана с политикой. Актёр хочет стать министром по туризму, чтобы проверять, в каком состоянии находятся отели и базы отдыха, а также бесплатно путешествовать. Однако быть мэром в реальной жизни Башаров не хочет. По его словам, это тяжёлый и непростой труд, как и профессия актёра.

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А ранее попробоваться в политике, хоть и в рамках кино, решил актёр Джуд Лоу. Он сыграет Владимира Путина в экранизации романа Джулиано да Эмполи «Кремлёвский волшебник». Артист сравнил свою роль с покорением Эвереста. В Кремле отметили, что создатели кинокартины не обращались за консультациями в Кремль.

Дарья Нарыкова
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