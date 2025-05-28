«Тяжёлый труд»: Марат Башаров раскрыл, готов ли поменять актёрство на политику

Актёр Марат Башаров на съёмках одного из сериалов сыграет мэра. Эта роль очень пришлась артисту по душе. По его словам, ему наконец-то стали давать играть взрослых, состоятельных мужчин.

«Знаете, что мне действительно нравится? Я сегодня приехал на площадку, подошёл к своему вагончику, а на двери табличка «Марат Башаров, мэр». Такого у меня ни разу не было. Приятно, что в мои 50 с лишним лет наконец-то начали давать роли взрослых дядь, которые могут что-то решать в жизни», — подчеркнул Башаров в интервью Леди Mail.

Артист признался, что у него есть давняя мечта, которая связана с политикой. Актёр хочет стать министром по туризму, чтобы проверять, в каком состоянии находятся отели и базы отдыха, а также бесплатно путешествовать. Однако быть мэром в реальной жизни Башаров не хочет. По его словам, это тяжёлый и непростой труд, как и профессия актёра.