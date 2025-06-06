Кремль выразил благодарность США за посредничество по Украине
Песков: РФ благодарна США за попытки урегулировать украинский конфликт
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва фиксирует посреднические действия США по украинскому конфликту — и ценит их. По его словам, Вашингтон продолжает участвовать в попытках урегулирования, несмотря на политические разногласия.
«США продолжают прикладывать посреднические усилия по урегулированию, за что мы признательны Штатам», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что атака ВСУ на российские аэродромы стала поводом для пересмотра позиции США. По словам одного из советников Белого дома, в окружении Дональда Трампа растёт поддержка идеи изменить подход к украинскому конфликту.