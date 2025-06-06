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Регион
6 июня, 10:23

Кремль выразил благодарность США за посредничество по Украине

Песков: РФ благодарна США за попытки урегулировать украинский конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва фиксирует посреднические действия США по украинскому конфликту — и ценит их. По его словам, Вашингтон продолжает участвовать в попытках урегулирования, несмотря на политические разногласия.

«США продолжают прикладывать посреднические усилия по урегулированию, за что мы признательны Штатам», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

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Ранее сообщалось, что атака ВСУ на российские аэродромы стала поводом для пересмотра позиции США. По словам одного из советников Белого дома, в окружении Дональда Трампа растёт поддержка идеи изменить подход к украинскому конфликту.

Милена Скрипальщикова
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