Кремль выразил благодарность США за посредничество по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва фиксирует посреднические действия США по украинскому конфликту — и ценит их. По его словам, Вашингтон продолжает участвовать в попытках урегулирования, несмотря на политические разногласия.

«США продолжают прикладывать посреднические усилия по урегулированию, за что мы признательны Штатам», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.