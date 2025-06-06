Мужчин с детьми от разных браков предложили приравнять к многодетным отцам

Депутат Игорь Антропенко предложил распространить статус многодетного отца с соответствующими льготами на мужчин, воспитывающих троих и более детей от разных браков. Член комитета Госдумы по промышленности и торговле пояснил, что для получения такого статуса отцу необходимо документально подтвердить своё участие в содержании и воспитании всех детей.

«Получается дополнительный критерий многодетности отца. Если дети рождены в предшествующих браках и при этом он участвует в их воспитании с материальным обеспечением, то этих детей тоже учитывать в общем количестве», — заявил Антропенко в беседе с 360.ru.

Депутат отметил, что статус многодетного отца предоставляет ряд льгот, например, в Москве имеющие трёх и более детей родители имеют право на бесплатную парковку. На вопрос о контроле участия отцов в воспитании детей от предыдущих браков, парламентарий предложил учитывать фактические доказательства заботы — оплату обучения, дополнительных занятий и других расходов на детей, что законодательно приравнивается к участию в воспитательном процессе.