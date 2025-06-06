Мужчин с детьми от разных браков предложили приравнять к многодетным отцам
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Депутат Игорь Антропенко предложил распространить статус многодетного отца с соответствующими льготами на мужчин, воспитывающих троих и более детей от разных браков. Член комитета Госдумы по промышленности и торговле пояснил, что для получения такого статуса отцу необходимо документально подтвердить своё участие в содержании и воспитании всех детей.
«Получается дополнительный критерий многодетности отца. Если дети рождены в предшествующих браках и при этом он участвует в их воспитании с материальным обеспечением, то этих детей тоже учитывать в общем количестве», — заявил Антропенко в беседе с 360.ru.
Депутат отметил, что статус многодетного отца предоставляет ряд льгот, например, в Москве имеющие трёх и более детей родители имеют право на бесплатную парковку. На вопрос о контроле участия отцов в воспитании детей от предыдущих браков, парламентарий предложил учитывать фактические доказательства заботы — оплату обучения, дополнительных занятий и других расходов на детей, что законодательно приравнивается к участию в воспитательном процессе.
Ранее сообщалось, что работающих россиянок с детьми могут освободить от подоходного налога. Женщины, не достигшие 30-летнего возраста, смогут избежать уплаты НДФЛ, если станут мамами (родят или усыновят первого ребёнка). Однако эта льгота будет доступна только при условии, что их заработок не превышает трёхкратный размер минимального размера оплаты труда.