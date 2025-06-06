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Регион
6 июня, 10:16

Песков сообщил, что РФ и США поддерживают связь по различным каналам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона поддерживает контакты с Вашингтоном по различным каналам коммуникации. Он подчеркнул значимость взаимодействия с американской стороной, в том числе, в контексте обсуждения вопросов урегулирования украинского кризиса.

«Для нас важно, что мы продолжаем наши контакты с Вашингтоном. Совсем недавно был телефонный разговор двух президентов. И мы продолжаем контактировать по разным каналам», — отметил пресс-секретарь российского президента в ходе брифинга.

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Ранее Дмитрий Песков сообщил, что телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом были конструктивными и насыщенными. Главы государств обсудили ряд важных и сущностных тем, но договорённости о личной встрече не были достигнуты.

Ольга Сливченко
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