Песков сообщил, что РФ и США поддерживают связь по различным каналам

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона поддерживает контакты с Вашингтоном по различным каналам коммуникации. Он подчеркнул значимость взаимодействия с американской стороной, в том числе, в контексте обсуждения вопросов урегулирования украинского кризиса.

«Для нас важно, что мы продолжаем наши контакты с Вашингтоном. Совсем недавно был телефонный разговор двух президентов. И мы продолжаем контактировать по разным каналам», — отметил пресс-секретарь российского президента в ходе брифинга.