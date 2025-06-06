«Микросхемы превращает в мусор»: Военный эксперт предсказал конец доминирования БПЛА в боях
Эксперт Кнутов: Электромагнитный удар может уничтожить целый рой беспилотников
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Военный эксперт и специалист по истории ПВО Юрий Кнутов рассказал РИА «Новости», что стремительное развитие лазерных и электромагнитных технологий может полностью изменить правила игры на поле боя. По его словам, дроны, на которые сейчас делают ставку ВСУ и НАТО, могут вскоре утратить свою эффективность.
«Все микросхемы превращаются в мусор. Это позволяет нейтрализовать рой дронов на дистанции нескольких сотен метров», — заявил эксперт.
Кнутов отметил, что у лазеров есть технические ограничения — нужно точно и долго удерживать луч на цели. А вот электромагнитное оружие уже сейчас демонстрирует высокий потенциал: мощный импульс просто выжигает электронику в беспилотниках.
Такие системы, по словам Кнутова, уже есть у США и Китая. В России ведутся исследования, и в течение пяти лет могут появиться работающие комплексы, способные бороться даже с массированными атаками дронов.
На фоне нарастающей волны воздушных угроз Юрий Кнутов ранее уже подчёркивал необходимость срочного усиления ПВО в западных регионах России. По его словам, налёты дронов со стороны Украины становятся всё более частыми и массированными. Эксперт убеждён: для минимизации рисков нужно перебрасывать дополнительные установки в европейскую часть страны — иначе угроза только возрастёт.