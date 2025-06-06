«Микросхемы превращает в мусор»: Военный эксперт предсказал конец доминирования БПЛА в боях

Военный эксперт и специалист по истории ПВО Юрий Кнутов рассказал РИА «Новости», что стремительное развитие лазерных и электромагнитных технологий может полностью изменить правила игры на поле боя. По его словам, дроны, на которые сейчас делают ставку ВСУ и НАТО, могут вскоре утратить свою эффективность.

«Все микросхемы превращаются в мусор. Это позволяет нейтрализовать рой дронов на дистанции нескольких сотен метров», — заявил эксперт.

Кнутов отметил, что у лазеров есть технические ограничения — нужно точно и долго удерживать луч на цели. А вот электромагнитное оружие уже сейчас демонстрирует высокий потенциал: мощный импульс просто выжигает электронику в беспилотниках.

Такие системы, по словам Кнутова, уже есть у США и Китая. В России ведутся исследования, и в течение пяти лет могут появиться работающие комплексы, способные бороться даже с массированными атаками дронов.