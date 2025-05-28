Дроноводы ВСУ освоили тактику «‎ударных дуэтов» для массированных атак на Россию

На фоне растущей интенсивности воздушных угроз военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов настаивает на срочном усилении противовоздушной обороны в западных регионах России. По его словам, массовые налёты БПЛА со стороны Украины становятся всё более опасными.

«Чтобы минимизировать риски, стоит подтягивать в европейскую часть России дополнительные установки ПВО, потому что массовость налётов, скорее всего, будет увеличиваться» , — сказал он в беседе с газетой «Взгляд».

Кнутов отмечает изменение тактики ВСУ: самодельные беспилотники используются для отвлечения внимания, в то время как более совершенные, западные аппараты нацелены на стратегически важные объекты. Он подчёркивает, что в таких условиях перехватить каждую цель крайне сложно, и проникновение некоторых дронов неизбежно. Для эффективного противодействия эксперт предлагает не только развернуть дополнительные зенитные комплексы, но и существенно нарастить их производство. Кроме того, критически важно интенсифицировать подготовку новых специалистов в области противовоздушной и противоракетной обороны.