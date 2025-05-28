Дроноводы ВСУ освоили тактику «ударных дуэтов» для массированных атак на Россию
Военный эксперт Кнутов: ВСУ применяют новую тактику для ударов дронами по РФ
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На фоне растущей интенсивности воздушных угроз военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов настаивает на срочном усилении противовоздушной обороны в западных регионах России. По его словам, массовые налёты БПЛА со стороны Украины становятся всё более опасными.
«Чтобы минимизировать риски, стоит подтягивать в европейскую часть России дополнительные установки ПВО, потому что массовость налётов, скорее всего, будет увеличиваться», — сказал он в беседе с газетой «Взгляд».
Кнутов отмечает изменение тактики ВСУ: самодельные беспилотники используются для отвлечения внимания, в то время как более совершенные, западные аппараты нацелены на стратегически важные объекты. Он подчёркивает, что в таких условиях перехватить каждую цель крайне сложно, и проникновение некоторых дронов неизбежно. Для эффективного противодействия эксперт предлагает не только развернуть дополнительные зенитные комплексы, но и существенно нарастить их производство. Кроме того, критически важно интенсифицировать подготовку новых специалистов в области противовоздушной и противоракетной обороны.
Напомним, что только за эту ночь российские системы ПВО сбили 296 украинских беспилотников в 13 регионах страны. В Московском регионе было уничтожено около 30 дронов ВСУ. Ранее российский военный рассказал, что украинские дроноводы теперь применяют дешёвые пластиковые беспилотники, чтобы опустошить боезапас российских систем ПВО. По его словам, после этого ВСУ пускают в ход настоящие ударные БПЛА.