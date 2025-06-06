Литовские пограничники высаживают с поездов россиян с паспортами без биометрии

На железнодорожных маршрутах, проходящих через Литву, отмечаются случаи, когда литовские пограничники не допускают к дальнейшему следованию пассажиров, предъявляющих российские загранпаспорта без биометрических данных. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании (ФПК).

«При пересечении государственной границы Литовской Республики железнодорожным транспортом фиксируются случаи высадки пограничными службами Литвы пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами РФ», — сказано в телеграм-канале.

Пассажиры, не имеющие полного комплекта документов для пересечения литовской границы, будут проинформированы проводниками непосредственно при посадке. Им будет предложено воздержаться от поездки до момента получения всех надлежащих разрешений.

Чтобы избежать проблем с поездками через Литву, ФПК призывает пассажиров калининградских поездов оформлять билеты более чем за 28 часов до отправления. Это позволит своевременно получить упрощённый проездной документ (УПД-ЖД) и заполнить анкету на сайте литовских консульств.

Тем, кто уже имеет билеты, ФПК отправит SMS с деталями об УПД-ЖД и ссылкой на анкету консульства Литвы.

Важно помнить, если до отправки поезда остаётся менее 28 часов, оформление УПД-ЖД невозможно. Это означает, что пассажирам с небиометрическими загранпаспортами может быть запрещён въезд на территорию Литвы.