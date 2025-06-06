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6 июня, 10:53

«Достоин»: Патриарх Кирилл вручил Лукашенко высшую награду РПЦ

Патриарх Кирилл вручил Лукашенко орден святого Даниила Московского I степени

Обложка © Проект «Пул первого»

Обложка © Проект «Пул первого»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден святого Даниила Московского I степени – высшую награду Русской Православной Церкви. Орден вскоре появится в коллекции Дворца Независимости.

Патриарх Кирилл вручил Лукашенко орден святого Даниила Московского. Видео © Проект «Пул первого»

«Хочу выразить Вам благодарность, в первую очередь, за то, что происходит в Беларуси…», — сказал патриарх Кирилл во время вручения ордена.

Ранее патриарх Кирилл вручил медаль участнику СВО Дмитрию Филиппову. Награду благоверного князя Димитрия Донского он получил за труды «по духовному осмыслению и отражению подвига Русского воинства в литературе» за написание романа «Собиратели тишины» и сборника RT «ПоэZия русской зимы».

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