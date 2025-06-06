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6 июня, 11:20

Все педиатры уволились из краснодарской поликлиники по одной причине

Из-за транспортного коллапса в Краснодаре поликлиника осталась без педиатров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volha_R

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volha_R

В одной из краснодарских поликлиник не осталось ни одного педиатра: все врачи уволились. Tелеграм-канал «Краснодар | Телетайп» связывает это с неудобным расположением медучреждения.
Непрекращающиеся пробки, парализующие подъезд к больнице, отпугивают врачей, которые уходят в частные клиники в поисках более комфортных условий. В итоге местные жители остаются один на один с проблемой: им приходится возить своих детей в старую, перегруженную поликлинику, где ожидание приёма превращается в настоящее испытание.
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А ранее были раскрыты новые детали по делу о торговле детьми во Владивостоке. Всего на данный момент по делу проходят восемь фигурантов. Циничная схема по торговле младенцами принесла медикам более 53 миллионов рублей.

Наталья Демьянова
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