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6 июня, 12:14

Индекс Мосбиржи превысил 2900 пунктов после снижения ставки

Индекс Мосбиржи превысил 2 900 пунктов впервые с 14 мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bigc Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bigc Studio

На фоне решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов — до 20% годовых — индекс Мосбиржи на основной торговой сессии совершил прорыв. Впервые с 14 мая 2025 года он превысил 2 900 пунктов.

Согласно биржевым данным, на 13:31 мск индекс прибавлял 1,82%, достигая 2 908,5 пункта. К 13:37 мск он удерживался на отметке 2 890,05 пункта (+1,17%). Индекс РТС также демонстрировал рост на 1,17%, поднявшись до 1 150,59 пункта.

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Ранее стало известно, что впервые за практически три года Банк Росси скорректировал ключевую ставку, понизив её с 21% до 20%. Регулятор объясняет этот шаг продолжающимся снижением инфляционного давления и постепенным возвращением российской экономики к траектории сбалансированного роста.

Ольга Сливченко
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