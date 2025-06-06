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6 июня, 11:56

Трубу с кипятком прорвало в квартире с ребёнком-инвалидом на юго-востоке Москвы

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

На юго-востоке Москвы произошла авария — в жилом помещении прорвало трубу с горячей водой. По информации 360.ru, инцидент произошёл 6 июня около 9:22 утра.

В затопленной квартире (уровень воды достигал колен) находился ребёнок с ограниченными возможностями здоровья. Его мать, страдающая астмой, физически не могла справиться с последствиями аварии.

На место оперативно прибыли спасатели, которые незамедлительно приступили к ликвидации последствий коммунальной аварии. Сейчас специалисты оценивают масштабы ущерба и оказывают необходимую помощь пострадавшей семье.

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Ранее Life.ru сообщал, что в селе Билютай Бурятии при пожаре в частном доме погиб ребёнок. По предварительным данным, ему было около трёх лет. По факту случившегося назначена проверка.

Александра Мышляева
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