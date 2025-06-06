Трубу с кипятком прорвало в квартире с ребёнком-инвалидом на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошла авария — в жилом помещении прорвало трубу с горячей водой. По информации 360.ru, инцидент произошёл 6 июня около 9:22 утра.

В затопленной квартире (уровень воды достигал колен) находился ребёнок с ограниченными возможностями здоровья. Его мать, страдающая астмой, физически не могла справиться с последствиями аварии.

На место оперативно прибыли спасатели, которые незамедлительно приступили к ликвидации последствий коммунальной аварии. Сейчас специалисты оценивают масштабы ущерба и оказывают необходимую помощь пострадавшей семье.