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Регион
6 июня, 12:43

Моноколесо взорвалось в Москве и попало на видео

Mash: В Москве на одной из улиц взорвалось моноколесо

В Москве взорвалось моноколесо на улице Профсоюзной. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В Москве взорвалось моноколесо. Видео © Telegram / Mash

«Стреляет... <...> Здесь лучше аккуратно проходить, оно взрывается. Похоже на моноколесо какое-то. Там походу аккумулятор полыхает», — говорит автор видеоролика за кадром.

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А ранее Life.ru сообщал о взрыве пауэрбанка на борту самолёта, следовавшего из Санкт-Петербурга в Якутск. Из-за короткого замыкания устройство начало дымить и плавиться. Экипаж и одна из пассажирок оперативно ликвидировали возгорание.

Обложка © Telegram / Mash

Мария Любицкая
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