Моноколесо взорвалось в Москве и попало на видео

В Москве взорвалось моноколесо на улице Профсоюзной. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В Москве взорвалось моноколесо. Видео © Telegram / Mash

«Стреляет... <...> Здесь лучше аккуратно проходить, оно взрывается. Похоже на моноколесо какое-то. Там походу аккумулятор полыхает», — говорит автор видеоролика за кадром.