Моноколесо взорвалось в Москве и попало на видео
Mash: В Москве на одной из улиц взорвалось моноколесо
В Москве взорвалось моноколесо на улице Профсоюзной. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В Москве взорвалось моноколесо. Видео © Telegram / Mash
«Стреляет... <...> Здесь лучше аккуратно проходить, оно взрывается. Похоже на моноколесо какое-то. Там походу аккумулятор полыхает», — говорит автор видеоролика за кадром.
А ранее Life.ru сообщал о взрыве пауэрбанка на борту самолёта, следовавшего из Санкт-Петербурга в Якутск. Из-за короткого замыкания устройство начало дымить и плавиться. Экипаж и одна из пассажирок оперативно ликвидировали возгорание.
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