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6 июня, 12:41

На границе Литвы и Белоруссии пойман нарушитель с БПЛА

Белорусские пограничники задержали на границе с Литвой мужчину с беспилотником

Граница Белоруссии и Литвы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motalb

Граница Белоруссии и Литвы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motalb

По сообщению Государственного пограничного комитета Белоруссии, на границе с Литвой в Вороновском районе был задержан гражданин республики. Мужчина предпринял попытку незаконного пересечения государственной границы, при нём был обнаружен беспилотный летательный аппарат.

Операция по задержанию белоруса была проведена совместными усилиями пограничных служб и сотрудников ОМОН УВД Гродненского облисполкома. Направление, в котором нарушитель пытался пересечь границу, не уточняется.

Известно также, что в непосредственной близости от места, где был задержан мужчина, силовики изъяли комплект оборудования, в том числе беспилотный летательный аппарат, его пульт, восемь батарей, зарядную станцию и GPS-трекер.

В настоящее время ведётся работа по установлению всех деталей инцидента и определению мотивов, которые двигали нарушителем.

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Ранее сообщалось, что польская сторона приняла решение ограничить движение и запретить въезд на свою территорию всем автобусам, направляющимся из Республики Беларусь. Известно, что на польско-белорусской границе отмечаются и проблемы с оформлением легковых автомобилей.

Ольга Сливченко
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