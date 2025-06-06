На границе Литвы и Белоруссии пойман нарушитель с БПЛА

По сообщению Государственного пограничного комитета Белоруссии, на границе с Литвой в Вороновском районе был задержан гражданин республики. Мужчина предпринял попытку незаконного пересечения государственной границы, при нём был обнаружен беспилотный летательный аппарат.

Операция по задержанию белоруса была проведена совместными усилиями пограничных служб и сотрудников ОМОН УВД Гродненского облисполкома. Направление, в котором нарушитель пытался пересечь границу, не уточняется.

Известно также, что в непосредственной близости от места, где был задержан мужчина, силовики изъяли комплект оборудования, в том числе беспилотный летательный аппарат, его пульт, восемь батарей, зарядную станцию и GPS-трекер.

В настоящее время ведётся работа по установлению всех деталей инцидента и определению мотивов, которые двигали нарушителем.