В Калининграде завершились переговоры между делегациями России и МАГАТЭ

О чём говорили — не раскрывается, однако формат «один на один» говорит о чувствительности обсуждаемых тем. Основные переговоры прошли в расширенном составе.

Это уже не первая встреча глав организаций. Так, в феврале этого года встреча Алексея Лихачёва и Рафаэля Гросси прошла в конструктивном и откровенном ключе. Главной темой стала безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных объектов. Лихачёв дал «чёткие и принципиальные оценки» происходящему, а также подчеркнул меры, которые предпринимает Россия для защиты станции и обеспечения нормальной жизни в Энергодаре, несмотря на постоянные атаки ВСУ.