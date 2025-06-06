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6 июня, 13:00

В Калининграде завершились переговоры между делегациями России и МАГАТЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В Калининграде завершились переговоры между делегациями России и МАГАТЭ. Перед официальной частью встречи состоялся закрытый разговор генерального директора «Росатома» Алексея Лихачёва с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

О чём говорили — не раскрывается, однако формат «один на один» говорит о чувствительности обсуждаемых тем. Основные переговоры прошли в расширенном составе.

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Это уже не первая встреча глав организаций. Так, в феврале этого года встреча Алексея Лихачёва и Рафаэля Гросси прошла в конструктивном и откровенном ключе. Главной темой стала безопасность Запорожской АЭС и других российских атомных объектов. Лихачёв дал «чёткие и принципиальные оценки» происходящему, а также подчеркнул меры, которые предпринимает Россия для защиты станции и обеспечения нормальной жизни в Энергодаре, несмотря на постоянные атаки ВСУ.

Милена Скрипальщикова
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