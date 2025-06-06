Российские войска уничтожили переправу ВСУ через Оскол в районе Купянска

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили переправу, которую украинские подразделения использовали для переброски сил через реку Оскол в районе Купянска. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесён с целью пресечения попыток противника организовать снабжение и переброску резервов на этом участке фронта. В результате атаки сооружение было полностью разрушено.

«В результате нанесенного авиационными средствами поражения удара средствами объективного контроля было зафиксировано критическое разрушение переправы, активно используемой противником в военных целях», — информирует министерство.

Купянское направление остаётся одним из наиболее напряжённых на линии боевого соприкосновения. Ранее в Минобороны сообщали об активных действиях российской армии в этом районе и продвижении вперёд.