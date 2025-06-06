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6 июня, 12:59

Российские войска уничтожили переправу ВСУ через Оскол в районе Купянска

Обложка © Александр Река/ТАСС

Обложка © Александр Река/ТАСС

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили переправу, которую украинские подразделения использовали для переброски сил через реку Оскол в районе Купянска. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесён с целью пресечения попыток противника организовать снабжение и переброску резервов на этом участке фронта. В результате атаки сооружение было полностью разрушено.

«В результате нанесенного авиационными средствами поражения удара средствами объективного контроля было зафиксировано критическое разрушение переправы, активно используемой противником в военных целях», — информирует министерство.

Купянское направление остаётся одним из наиболее напряжённых на линии боевого соприкосновения. Ранее в Минобороны сообщали об активных действиях российской армии в этом районе и продвижении вперёд.

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Ранее Минобороны РФ сообщило об ударе по топливному предприятию на Украине. Как подчеркнули в ведомстве, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией войсковых группировок.

Марина Фещенко
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