«Не был святым»: Россиянам объяснили, можно ли молиться иконе с Пушкиным

В одном из московских храмов можно увидеть уникальную икону: на ней, помимо святителя Филарета, запечатлён Александр Пушкин. Сергей Кругликов, кандидат философских наук и глава духовно-культурного Центра храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке, объяснил, соответствует ли включение образа известного поэта в иконопись православным канонам.

«Изображение светского человека на иконе соответствует православной традиции. С давних пор на христианских мозаиках и фресках изображались не только Господь, Богоматерь, апостолы и другие святые, но и прочие действующие лица описываемого события. Икона — образ святого. Но, поскольку святые являют свои чудеса обычным людям, могут быть и их изображения», — пояснил эксперт kp.ru.

Эксперт пояснил, что воздавать божеские почести следует святителю Филарету, поскольку молитва обращена к святым и через них — к Богу. Он добавил, что святой Филарет помогает людям, находящимся в отчаянии, и покровительствует современному русскому языку. Эксперт подчеркнул, что молиться конкретно Пушкину нельзя, но необходимо молиться о нём, о спасении его души.