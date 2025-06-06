«Не был святым»: Россиянам объяснили, можно ли молиться иконе с Пушкиным
Философ Кругликов: Изображение Пушкина на иконе с Филаретом не нарушает традиций
Святитель Филарет Московский и поэт Александр Пушкин. Икона работы о. Зинона (Теодора). Обложка © pravoslavie.ru
В одном из московских храмов можно увидеть уникальную икону: на ней, помимо святителя Филарета, запечатлён Александр Пушкин. Сергей Кругликов, кандидат философских наук и глава духовно-культурного Центра храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке, объяснил, соответствует ли включение образа известного поэта в иконопись православным канонам.
«Изображение светского человека на иконе соответствует православной традиции. С давних пор на христианских мозаиках и фресках изображались не только Господь, Богоматерь, апостолы и другие святые, но и прочие действующие лица описываемого события. Икона — образ святого. Но, поскольку святые являют свои чудеса обычным людям, могут быть и их изображения», — пояснил эксперт kp.ru.
Эксперт пояснил, что воздавать божеские почести следует святителю Филарету, поскольку молитва обращена к святым и через них — к Богу. Он добавил, что святой Филарет помогает людям, находящимся в отчаянии, и покровительствует современному русскому языку. Эксперт подчеркнул, что молиться конкретно Пушкину нельзя, но необходимо молиться о нём, о спасении его души.
А ранее в Госдуму внесли законопроект по защите традиционных религиозных символов России. Межфракционная рабочая группа разрабатывает проект, призванный обеспечить юридическую защиту религиозной символики в общественных местах и на различных объектах. Данная инициатива получила поддержку как со стороны РПЦ, так и от депутатов, представляющих все парламентские фракции, а также от ряда общественных организаций.