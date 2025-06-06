Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 13:28

«Не был святым»: Россиянам объяснили, можно ли молиться иконе с Пушкиным

Философ Кругликов: Изображение Пушкина на иконе с Филаретом не нарушает традиций

Святитель Филарет Московский и поэт Александр Пушкин. Икона работы о. Зинона (Теодора). Обложка © pravoslavie.ru

Святитель Филарет Московский и поэт Александр Пушкин. Икона работы о. Зинона (Теодора). Обложка © pravoslavie.ru

В одном из московских храмов можно увидеть уникальную икону: на ней, помимо святителя Филарета, запечатлён Александр Пушкин. Сергей Кругликов, кандидат философских наук и глава духовно-культурного Центра храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке, объяснил, соответствует ли включение образа известного поэта в иконопись православным канонам.

«Изображение светского человека на иконе соответствует православной традиции. С давних пор на христианских мозаиках и фресках изображались не только Господь, Богоматерь, апостолы и другие святые, но и прочие действующие лица описываемого события. Икона — образ святого. Но, поскольку святые являют свои чудеса обычным людям, могут быть и их изображения», пояснил эксперт kp.ru.

Эксперт пояснил, что воздавать божеские почести следует святителю Филарету, поскольку молитва обращена к святым и через них — к Богу. Он добавил, что святой Филарет помогает людям, находящимся в отчаянии, и покровительствует современному русскому языку. Эксперт подчеркнул, что молиться конкретно Пушкину нельзя, но необходимо молиться о нём, о спасении его души.

Шейминг, TikTok и сильные женщины: Life.ru задал 10 неожиданных вопросов директору музея-заповедника А.С. Пушкина
Шейминг, TikTok и сильные женщины: Life.ru задал 10 неожиданных вопросов директору музея-заповедника А.С. Пушкина

А ранее в Госдуму внесли законопроект по защите традиционных религиозных символов России. Межфракционная рабочая группа разрабатывает проект, призванный обеспечить юридическую защиту религиозной символики в общественных местах и на различных объектах. Данная инициатива получила поддержку как со стороны РПЦ, так и от депутатов, представляющих все парламентские фракции, а также от ряда общественных организаций.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Религия
  • Александр Пушкин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar