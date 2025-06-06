В подозрительном рюкзаке из Зеленограда нашли игрушечный пистолет и фантики
В подозрительном рюкзаке из Зеленограда нашли игрушечный пистолет и пустую пачку от сухариков. Об этом сообщает SHOT.
Содержимое рюкзака, найденного в Зеленограде. Видео © Telegram / SHOT
Как выяснилось, угрозы рюкзаки и их содержимое не несут.
Напомним, ранее в Зеленограде у мусоропровода дома на Георгиевском проспекте наткнулись на два загадочных рюкзака с торчащими проводами. Рядом с мусоропроводом обнаружен воткнутый нож, а вокруг были разбросаны купюры.
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