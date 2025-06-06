Два подозрительных рюкзака с проводами обнаружили в Зеленограде

В Зеленограде у мусоропровода дома на Георгиевском проспекте наткнулись на два загадочных рюкзака с торчащими проводами, сообщает Telegram-канал SHOT.

Рядом с мусоропроводом обнаружен воткнутый нож, а вокруг разбросаны купюры. На место уже направляются эксперты для выяснения обстоятельств.