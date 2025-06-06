Два подозрительных рюкзака с проводами обнаружили в Зеленограде
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В Зеленограде у мусоропровода дома на Георгиевском проспекте наткнулись на два загадочных рюкзака с торчащими проводами, сообщает Telegram-канал SHOT.
Рядом с мусоропроводом обнаружен воткнутый нож, а вокруг разбросаны купюры. На место уже направляются эксперты для выяснения обстоятельств.
Ранее сегодня появилась информация о возможном минировании автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в московском Кунцево. На место оперативно прибыли сапёры, территория вокруг была оцеплена полицией. Похожий на бомбу предмет был найден под колесом Kia Optima. Также подозрительный предмет нашли на Молодогвардейской улице под припаркованным автомобилем.