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6 июня, 10:36

Вторая за день иномарка с подозрительным предметом обнаружена в Москве

SHOT: В Москве снова обнаружен автомобиль с потенциально опасным предметом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве снова обнаружен автомобиль с потенциально опасным предметом. На Молодогвардейской улице специалисты осматривают BMW, припаркованную во дворе жилого дома, сообщает SHOT.
BMW, которая вызвала подозрения у правоохранительных органов. Фото © SHOT

BMW, которая вызвала подозрения у правоохранительных органов. Фото © SHOT

По предварительным данным, под машиной найден подозрительный свёрток. На месте работают сотрудники полиции. Это уже второй подобный случай в столице за сегодня.

Kia, под которой нашли СВУ в Москве, ранее принадлежала крымскому депутату
Kia, под которой нашли СВУ в Москве, ранее принадлежала крымскому депутату

Напомним, ранее сегодня сообщалось о возможном минировании автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в московском Кунцево. На место оперативно прибыли сапёры, территория вокруг была оцеплена полицией. Похожий на бомбу предмет был найден под колесом Kia Optima.

Наталья Демьянова
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