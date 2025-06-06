Вторая за день иномарка с подозрительным предметом обнаружена в Москве
SHOT: В Москве снова обнаружен автомобиль с потенциально опасным предметом
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В Москве снова обнаружен автомобиль с потенциально опасным предметом. На Молодогвардейской улице специалисты осматривают BMW, припаркованную во дворе жилого дома, сообщает SHOT.
BMW, которая вызвала подозрения у правоохранительных органов. Фото © SHOT
По предварительным данным, под машиной найден подозрительный свёрток. На месте работают сотрудники полиции. Это уже второй подобный случай в столице за сегодня.
Напомним, ранее сегодня сообщалось о возможном минировании автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в московском Кунцево. На место оперативно прибыли сапёры, территория вокруг была оцеплена полицией. Похожий на бомбу предмет был найден под колесом Kia Optima.