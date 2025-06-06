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6 июня, 10:30

Kia, под которой нашли СВУ в Москве, ранее принадлежала крымскому депутату

SHOT : Kia Optima с СВУ в Москве ранее принадлежала крымскому депутату Десятнику

Обложка © SHOT

Обложка © SHOT

Автомобиль Kia Optima, найденный в Москве с самодельным взрывным устройством, ранее был зарегистрирован на семью крымского депутата Виталия Десятника. Его супруга в беседе с SHOT рассказала, что машину продали три года назад.

Автомобиль, который продал крымский депутат Десятник. Фото © SHOT

Автомобиль, который продал крымский депутат Десятник. Фото © SHOT

Автомобиль пользовался таким спросом, что покупатели специально приезжали за ним из Москвы в Симферополь, чтобы забрать его и увезти в столицу. Ранее сам Десятник заявил, что никакой Kia у него нет, да и находится он далеко от Москвы.

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Напомним, ранее сегодня появилась информация о возможном минировании автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в московском Кунцево. На место оперативно прибыли сапёры, территория вокруг была оцеплена полицией. Похожий на бомбу предмет был найден под колесом Kia Optima.

Наталья Демьянова
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