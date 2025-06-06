Kia, под которой нашли СВУ в Москве, ранее принадлежала крымскому депутату
SHOT : Kia Optima с СВУ в Москве ранее принадлежала крымскому депутату Десятнику
Обложка © SHOT
Автомобиль Kia Optima, найденный в Москве с самодельным взрывным устройством, ранее был зарегистрирован на семью крымского депутата Виталия Десятника. Его супруга в беседе с SHOT рассказала, что машину продали три года назад.
Автомобиль, который продал крымский депутат Десятник. Фото © SHOT
Автомобиль пользовался таким спросом, что покупатели специально приезжали за ним из Москвы в Симферополь, чтобы забрать его и увезти в столицу. Ранее сам Десятник заявил, что никакой Kia у него нет, да и находится он далеко от Москвы.
Напомним, ранее сегодня появилась информация о возможном минировании автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в московском Кунцево. На место оперативно прибыли сапёры, территория вокруг была оцеплена полицией. Похожий на бомбу предмет был найден под колесом Kia Optima.