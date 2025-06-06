Kia, под которой нашли СВУ в Москве, ранее принадлежала крымскому депутату

Автомобиль Kia Optima, найденный в Москве с самодельным взрывным устройством, ранее был зарегистрирован на семью крымского депутата Виталия Десятника. Его супруга в беседе с SHOT рассказала, что машину продали три года назад.

Автомобиль пользовался таким спросом, что покупатели специально приезжали за ним из Москвы в Симферополь, чтобы забрать его и увезти в столицу. Ранее сам Десятник заявил, что никакой Kia у него нет, да и находится он далеко от Москвы.