Крымский депутат отверг связь с Kia Optima и СВУ
SHOT: Заминированная в Москве Kia Optima не принадлежит депутату Десятнику
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Информация о том, что Kia Optima в московском Кунцево, из-под которой было извлечено подозрительное устройство, принадлежит крымскому депутату Виталию Десятнику, не подтвердилась. Об этом сообщает SHOT после разговора с парламентарием.
«Нет у меня машины Kia. И живу я <...> [далеко. — Прим. Life.ru] !» — заявил журналистам Десятник.
Напомним, ранее сегодня появилась информация о возможном минировании автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в московском Кунцево. На место оперативно прибыли сапёры, территория вокруг была оцеплена полицией. Похожий на бомбу предмет был найден под колесом Kia Optima.