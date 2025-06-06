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Регион
6 июня, 09:42

Крымский депутат отверг связь с Kia Optima и СВУ

SHOT: Заминированная в Москве Kia Optima не принадлежит депутату Десятнику

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Информация о том, что Kia Optima в московском Кунцево, из-под которой было извлечено подозрительное устройство, принадлежит крымскому депутату Виталию Десятнику, не подтвердилась. Об этом сообщает SHOT после разговора с парламентарием.

«Нет у меня машины Kia. И живу я <...> [далеко. — Прим. Life.ru] — заявил журналистам Десятник.

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Напомним, ранее сегодня появилась информация о возможном минировании автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в московском Кунцево. На место оперативно прибыли сапёры, территория вокруг была оцеплена полицией. Похожий на бомбу предмет был найден под колесом Kia Optima.

Мария Любицкая
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