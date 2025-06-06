Найденный под BMW в Москве подозрительный предмет может быть GPS-трекером
В Москве на Молодогвардейской улице под припаркованным автомобилем обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Машина в Москве, под которой лежит подозрительный предмет. Видео © SHOT
Предположительно, под машиной марки BMW X6 может лежать GPS-трекер.
Напомним, ранее сегодня появилась информация о минировании автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в московском Кунцево. На место оперативно прибыли сапёры, территория вокруг была оцеплена полицией. Похожий на бомбу предмет был найден под колесом Kia Optima. Позднее появилось сообщение о втором предположительно заминированном автомобиле в столице.
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