Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 10:59

Найденный под BMW в Москве подозрительный предмет может быть GPS-трекером

В Москве на Молодогвардейской улице под припаркованным автомобилем обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Машина в Москве, под которой лежит подозрительный предмет. Видео © SHOT

Предположительно, под машиной марки BMW X6 может лежать GPS-трекер.

Подозрительную коробку под BMW нашли неподалёку от заминированной Kia в Москве
Подозрительную коробку под BMW нашли неподалёку от заминированной Kia в Москве

Напомним, ранее сегодня появилась информация о минировании автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в московском Кунцево. На место оперативно прибыли сапёры, территория вокруг была оцеплена полицией. Похожий на бомбу предмет был найден под колесом Kia Optima. Позднее появилось сообщение о втором предположительно заминированном автомобиле в столице.

Обложка © Telegram / SHOT

Мария Любицкая
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar