Подозрительную коробку под BMW нашли неподалёку от заминированной Kia в Москве

К днищу припаркованного BMW X6 на Молодогвардейской улице в Москве прикреплена подозрительная коробка на магните. По данным SHOT, на месте работают специалисты, возможно, для обезвреживания потенциально опасного предмета.

Подозрительный предмет лежит прямо под BMW X6. Предварительно, это может быть GPS-трекер. Видео © SHOT

Отметим, что это уже вторая за день иномарка с подозрительным предметом, которую обнаружили в Москве. BMW находится в 600 метрах, примерно в 10 минутах ходьбы, от места, где ранее была обезврежена заминированная Kia Optima.



