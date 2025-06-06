Подозрительную коробку под BMW нашли неподалёку от заминированной Kia в Москве
SHOT: Подозрительную коробку, привязанную к днищу BMW, нашли в Москве
К днищу припаркованного BMW X6 на Молодогвардейской улице в Москве прикреплена подозрительная коробка на магните. По данным SHOT, на месте работают специалисты, возможно, для обезвреживания потенциально опасного предмета.
Подозрительный предмет лежит прямо под BMW X6. Предварительно, это может быть GPS-трекер. Видео © SHOT
Автомобиль, который сейчас обследуют правоохранители. Фото © SHOT
Отметим, что это уже вторая за день иномарка с подозрительным предметом, которую обнаружили в Москве. BMW находится в 600 метрах, примерно в 10 минутах ходьбы, от места, где ранее была обезврежена заминированная Kia Optima.
Напомним, ранее сегодня появилась информация о минировании автомобиля, припаркованного на улице Леси Украинки в московском Кунцево. На место оперативно прибыли сапёры, территория вокруг была оцеплена полицией. Похожий на бомбу предмет был найден под колесом Kia Optima.
Обложка © SHOT