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6 июня, 13:40

Путин заявил о рекордном снижении младенческой смертности в России

Путин: Младенческая смертность в РФ снизилась до нового исторического минимума

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия достигла нового исторического минимума в показателях младенческой смертности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам главы государства, это результат системной работы в сфере здравоохранения и поддержки материнства.

Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных», — отметил российский лидер.

По словам президента, почти все семьи, имеющие право на детские пособия, получают их автоматически. Больше не нужно подавать заявления – система сама определяет нуждающихся и предоставляет поддержку.

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Ранее Life.ru рассказывал, что с нового учебного года у шестилетних детей врачи начнут проверять репродуктивное здоровье. Затем такие осмотры будут проводиться ежегодно, начиная с 13 лет. Идея принадлежит главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Милена Скрипальщикова
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