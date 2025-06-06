Путин заявил о рекордном снижении младенческой смертности в России

Россия достигла нового исторического минимума в показателях младенческой смертности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам главы государства, это результат системной работы в сфере здравоохранения и поддержки материнства.

Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных», — отметил российский лидер.

По словам президента, почти все семьи, имеющие право на детские пособия, получают их автоматически. Больше не нужно подавать заявления – система сама определяет нуждающихся и предоставляет поддержку.