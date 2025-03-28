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28 марта, 08:39

«Положительный сигнал»: Эксперт оценил идею введения прогрессивного маткапитала

Эксперт Комов поддержал идею введения в России прогрессивного маткапитала

Идея увеличения размера материнского капитала на 25% с каждым новорождённым ребёнком, которая обсуждается в Правительстве России, указывает на готовность властей помогать многодетным семьям в рождении и воспитании новых наследников. Об этом рассказал президент аналитического центра «Семейная политика.РФ» Алексей Комов.

По его словам, введение прогрессивного маткапитала станет «положительным сигналом» для населения со стороны государства. В то же время эксперт подчеркнул, что России нужна «целенаправленная демографическая политика», которая поможет людям пересмотреть свои взгляды относительно рождения детей.

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«Которая предложит какую-то мечту, идею, которая будет настолько сильной и привлекательной, что сможет увлечь значительную часть населения России в эту новую парадигму мышления, где много детей», — объяснил собеседник «Царьграда».

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Ранее Life.ru сообщал, что родители России «подписались» под отчётом Правительства РФ о помощи семьям и детям. Исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская в интервью Life.ru высоко оценила меры, принятые властями. Кстати, в России утвердили стратегию по семейной и демографической политике.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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