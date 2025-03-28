«Положительный сигнал»: Эксперт оценил идею введения прогрессивного маткапитала

Идея увеличения размера материнского капитала на 25% с каждым новорождённым ребёнком, которая обсуждается в Правительстве России, указывает на готовность властей помогать многодетным семьям в рождении и воспитании новых наследников. Об этом рассказал президент аналитического центра «Семейная политика.РФ» Алексей Комов.

По его словам, введение прогрессивного маткапитала станет «положительным сигналом» для населения со стороны государства. В то же время эксперт подчеркнул, что России нужна «целенаправленная демографическая политика», которая поможет людям пересмотреть свои взгляды относительно рождения детей.