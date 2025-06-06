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6 июня, 14:53

«Прекрасная идея»: В Госдуме поддержали инициативу по маркировке капель для носа

Депутат Соломатина поддержала идею ввести маркировку для назальных средств

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yekatseryna Netuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yekatseryna Netuk

В Госдуме поддержали идею ввести специальную маркировку для назальных средств — на упаковке могут появиться предупреждения о возможной зависимости. С такой инициативой выступили на фоне всё чаще фиксируемых случаев привыкания к сосудосуживающим каплям. Депутат Госдумы Татьяна Соломатина, зампред Комитета по охране здоровья, в беседе с Life.ru назвала предложение прекрасной идеей. По её словам, многие не читают инструкции и не подозревают, что капли могут вызывать зависимость.

Нам нужно воспитывать людей в рамках того, что без назначения врача препараты нельзя покупать. Поэтому мы хотим, чтобы в аптеки вернулись настоящие провизоры, которые не просто торговлей занимаются, а именно объясняют, что и как, и, может быть, обязать всех аптечных работников, если это безрецептурный препарат, всё-таки делать хотя бы основное предупреждение.

Татьяна Соломатина

Депутат Госдумы

Нам нужно воспитывать людей в рамках того, что без назначения врача препараты нельзя покупать. Поэтому мы хотим, чтобы в аптеки вернулись настоящие провизоры, которые не просто торговлей занимаются, а именно объясняют, что и как, и, может быть, обязать всех аптечных работников, если это безрецептурный препарат, всё-таки делать хотя бы основное предупреждение.
Нам нужно воспитывать людей в рамках того, что без назначения врача препараты нельзя покупать. Поэтому мы хотим, чтобы в аптеки вернулись настоящие провизоры, которые не просто торговлей занимаются, а именно объясняют, что и как, и, может быть, обязать всех аптечных работников, если это безрецептурный препарат, всё-таки делать хотя бы основное предупреждение.

Депутат отметила важность назначения лекарств врачом, подчеркнув необходимость улучшения доступности медицинской помощи. В текущей ситуации маркировка препаратов может стать временным, но частичным решением проблемы.

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Ранее общественная организация «Отцы рядом» направила обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой ввести чёткую маркировку на упаковках сосудосуживающих назальных капель. В письме предложено разместить крупные предупреждения: «Вызывает привыкание», «Не применять более пяти дней» и «При длительном использовании требуется консультация врача».

Екатерина Хмелева
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