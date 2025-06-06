«Прекрасная идея»: В Госдуме поддержали инициативу по маркировке капель для носа

Нам нужно воспитывать людей в рамках того, что без назначения врача препараты нельзя покупать. Поэтому мы хотим, чтобы в аптеки вернулись настоящие провизоры, которые не просто торговлей занимаются, а именно объясняют, что и как, и, может быть, обязать всех аптечных работников, если это безрецептурный препарат, всё-таки делать хотя бы основное предупреждение.