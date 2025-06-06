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6 июня, 14:09

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев* признан иноагентом

Обложка © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / solncevrusya

Обложка © © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / solncevrusya

Минюст РФ озвучил список новых иноагентов. Так, в реестр внесены политик Андрей Пивоваров* и шоумен Рустам Солнцев*.

«6 июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Б. Жемкова*, Р.П. Калганов* (известный как Рустам Солнцев* — Прим. Life.ru), О.Ю. Козловский*, Р.М. Кутаев*, А.С. Пивоваров*, Н.М. Секретарева*, В.Ю. Фицнер*, а также Д.В. Шедов*», — говорится в сообщении.

Стало известно, кто из покинувших Россию иноагентов зарабатывает больше всех в Европе
Стало известно, кто из покинувших Россию иноагентов зарабатывает больше всех в Европе

А на прошлой неделе, 30 мая, в список были внесены шесть человек и одна организация. Таким образом, количество человек, признанных Минюстом иноагентами, перевалило за тысячу.

* Внесены в перечень иностранных агентов Минюста России.

Александра Вишнякова
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