Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев* признан иноагентом

Минюст РФ озвучил список новых иноагентов. Так, в реестр внесены политик Андрей Пивоваров* и шоумен Рустам Солнцев*.

«6 июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.Б. Жемкова*, Р.П. Калганов* (известный как Рустам Солнцев* — Прим. Life.ru), О.Ю. Козловский*, Р.М. Кутаев*, А.С. Пивоваров*, Н.М. Секретарева*, В.Ю. Фицнер*, а также Д.В. Шедов*», — говорится в сообщении.

А на прошлой неделе, 30 мая, в список были внесены шесть человек и одна организация. Таким образом, количество человек, признанных Минюстом иноагентами, перевалило за тысячу.