Россиянам раскрыли, на каких животных нельзя охотиться летом
Юрист Русяев: Летом запрещено охотиться на лосей и маралов
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В России ежегодно с началом летнего периода вступает в силу временный запрет на добычу отдельных видов животных. Под охрану попадают лоси, благородные олени и другие представители фауны. Об этом NEWS.ru заявил юрист Илья Русяев.
«Летние месяцы традиционно совпадают с периодом воспроизводства, выведения потомства и его активного кормления у большинства животных. Запрещается летняя охота на копытных животных, таких как лось, благородный олень, марал и кабарга, поскольку в это время самки выкармливают новорождённых детёнышей», — пояснил Русяев.
Юрист пояснил, что введённые ограничения касаются не только конкретных видов, но и других представителей дикой фауны. В частности, он акцентировал внимание на полном запрете охоты на медведей в летние месяцы. Такой мерой законодатели стремились защитить медведиц, которые в этот период заняты воспитанием детёнышей и особенно уязвимы.
Отдельно специалист остановился на ограничениях, касающихся диких кабанов и косуль. Как разъяснил Русяев, в отношении косуль в июле-августе разрешён лишь избирательный отстрел самцов, тогда как добыча самок категорически запрещена в связи с сезоном размножения. Эксперт подчеркнул, что подобные меры направлены на сохранение популяции животных и создание оптимальных условий для воспроизводства видов в наиболее уязвимые периоды их жизненного цикла.
Ранее два рыбака из Ярославской области попали под уголовное расследование за незаконную охоту после того, как увидели лося, переплывающего Волгу, и решили его убить. Местные жители обнаружили на берегу животное, которое было жестоко убито. Мужчины, не проявив ни малейшего сочувствия, перерезали ему горло и произвели разделку туши прямо на месте.