Россиянам раскрыли, на каких животных нельзя охотиться летом

В России ежегодно с началом летнего периода вступает в силу временный запрет на добычу отдельных видов животных. Под охрану попадают лоси, благородные олени и другие представители фауны. Об этом NEWS.ru заявил юрист Илья Русяев.

«Летние месяцы традиционно совпадают с периодом воспроизводства, выведения потомства и его активного кормления у большинства животных. Запрещается летняя охота на копытных животных, таких как лось, благородный олень, марал и кабарга, поскольку в это время самки выкармливают новорождённых детёнышей», — пояснил Русяев.

Юрист пояснил, что введённые ограничения касаются не только конкретных видов, но и других представителей дикой фауны. В частности, он акцентировал внимание на полном запрете охоты на медведей в летние месяцы. Такой мерой законодатели стремились защитить медведиц, которые в этот период заняты воспитанием детёнышей и особенно уязвимы.

Отдельно специалист остановился на ограничениях, касающихся диких кабанов и косуль. Как разъяснил Русяев, в отношении косуль в июле-августе разрешён лишь избирательный отстрел самцов, тогда как добыча самок категорически запрещена в связи с сезоном размножения. Эксперт подчеркнул, что подобные меры направлены на сохранение популяции животных и создание оптимальных условий для воспроизводства видов в наиболее уязвимые периоды их жизненного цикла.