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Регион
28 мая, 04:25

Рыбаки под Ярославлем попали под следствие за убийство переплывшего реку лося

Лось. Обложка © unsplash.com / David Garry

Лось. Обложка © unsplash.com / David Garry

Два рыбака из Ярославской области попали под уголовное расследование за незаконную охоту после того, как увидели лося, переплывающего Волгу, и решили его убить. Инцидент произошёл в районе деревни Котово, где мужчины, заметив животное на берегу, не раздумывая перерезали ему горло и разделали тушу на месте.

По данным УМВД по Ярославской области, рыбаки забрали мясо лося с собой и перевезли его в свой гараж. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». В ходе расследования полицейские изъяли у мужчин моторную лодку, навигатор, нож и останки убитого животного.

Теперь рыбакам грозит серьёзное наказание: согласно действующему законодательству, максимальная санкция по данной статье может составлять до пяти лет лишения свободы. Угличская полиция продолжает расследование преступления.

Под Петербургом один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с лосём
Под Петербургом один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с лосём

За последние две недели в России произошло сразу несколько ЧП с участием лосей. Life.ru писал про гибель лосёнка Илюши, которого сбили на трассе в Подмосковье. Затем похожий инцидент случился в Новосибирске, а во вторник ещё одного лося сбили на дороге в окрестностях Раменского.

Юния Ларсон
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