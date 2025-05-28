Рыбаки под Ярославлем попали под следствие за убийство переплывшего реку лося

Два рыбака из Ярославской области попали под уголовное расследование за незаконную охоту после того, как увидели лося, переплывающего Волгу, и решили его убить. Инцидент произошёл в районе деревни Котово, где мужчины, заметив животное на берегу, не раздумывая перерезали ему горло и разделали тушу на месте.