Белые британцы станут меньшинством на родине через 40 лет

В течение следующих сорока лет численность белых британцев в населении Соединённого Королевства значительно сократится — они будут составлять менее половины от всех проживающих на территории государства. Такой вывод представлен в докладе Бакингемского университета, на который ссылается издание The Daily Telegraph.

К 2050 году прогнозируется снижение доли белых британцев – то есть коренного населения, чьи родители родились в пределах королевства — с текущих 73% до 57%. Ожидается, что к 2063 году эта группа перестанет быть большинством.

Вместе с тем, в ближайшие 25 лет численность британцев, рождённых за рубежом или являющихся иммигрантами во втором поколении, возрастёт с 20% до 33,5%. В долгосрочной перспективе к 2100 году, прогнозы экспертов предсказывают, что около 60% населения Великобритании будет состоять из лиц, родившихся за границей или имеющих хотя бы одного родителя-иммигранта.