Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 14:38

Белые британцы станут меньшинством на родине через 40 лет

Telegraph: Число белых британцев составит менее половины населения к 2063 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Avirut S

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Avirut S

В течение следующих сорока лет численность белых британцев в населении Соединённого Королевства значительно сократится — они будут составлять менее половины от всех проживающих на территории государства. Такой вывод представлен в докладе Бакингемского университета, на который ссылается издание The Daily Telegraph.

К 2050 году прогнозируется снижение доли белых британцев – то есть коренного населения, чьи родители родились в пределах королевства — с текущих 73% до 57%. Ожидается, что к 2063 году эта группа перестанет быть большинством.

Вместе с тем, в ближайшие 25 лет численность британцев, рождённых за рубежом или являющихся иммигрантами во втором поколении, возрастёт с 20% до 33,5%. В долгосрочной перспективе к 2100 году, прогнозы экспертов предсказывают, что около 60% населения Великобритании будет состоять из лиц, родившихся за границей или имеющих хотя бы одного родителя-иммигранта.

МИД РФ предостерёг дружественные страны от заигрываний с Британией
МИД РФ предостерёг дружественные страны от заигрываний с Британией

Ранее сообщалось, что Лондон активно проявляет свой интерес к геополитическому пространству России. Особое внимание британский МИД уделяет изучению просторов Закавказья.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Великобритания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar