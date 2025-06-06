Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал реакцию Владимира Зеленского на ответный российский удар «крокодильими слезами». Его слова приводит РИА «Новости».

«Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льёт крокодильи слёзы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль», — высказался парламентарий.

Он считает, что Зеленскому следует уйти в отставку и покинуть Украину, чтобы открыть путь к мирному урегулированию и добрососедским отношениям с Россией.