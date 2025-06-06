В Госдуме назвали «крокодильими слезами» реакцию Зеленского на ответный удар России
Депутат Шеремет назвал реакцию Зеленского на ответ ВС РФ «крокодильими слезами»
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал реакцию Владимира Зеленского на ответный российский удар «крокодильими слезами». Его слова приводит РИА «Новости».
«Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льёт крокодильи слёзы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль», — высказался парламентарий.
Он считает, что Зеленскому следует уйти в отставку и покинуть Украину, чтобы открыть путь к мирному урегулированию и добрососедским отношениям с Россией.
Напомним, ранее Зеленский выразил недовольство мощным ответным ударом России, вызванным атаками Киева на аэродромы. Он отметил, что удары затронули почти всю территорию Украины. Лидер киевского режима призвал западных партнёров усилить давление на Россию, подчеркнув, что те, кто не поддержит эту инициативу, будут рассматриваться как соучастники.