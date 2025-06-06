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6 июня, 14:28

Теракт пресекли на военном объекте в Рязанской области, преступник нейтрализован

Росгвардия сорвала теракт на военном объекте под Рязанью с использованием БПЛА

Обложка © Пресс-служба Росгвардии

Обложка © Пресс-служба Росгвардии

Вблизи посёлка в Рязанской области росгвардейцы, охранявшие военный объект, с помощью спецтехники засекли злоумышленника, готовившего атаку с дронами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардия пресекла теракт с применением БПЛА на военном объекте в Рязанской области. Видео © Пресс-служба Росгвардии

При задержании злоумышленник открыл огонь и был нейтрализован. У него нашли переделанный травматический пистолет под боевые патроны.

На месте несостоявшейся диверсии взрывотехники ОМОН обезвредили два беспилотника с гранатами РКГ-3, которые могли запускаться и управлялись удалённо.

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Ранее в Тверской области были задержаны двое подростков, которые по указанию украинских спецслужб намеревались сжечь одно из зданий Минобороны РФ в Вышнем Волочке накануне празднования Дня Победы. По данным следствия, подозреваемые получили инструкции по совершению поджога через мессенджер.

Оксана Попова
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