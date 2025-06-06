Теракт пресекли на военном объекте в Рязанской области, преступник нейтрализован

Вблизи посёлка в Рязанской области росгвардейцы, охранявшие военный объект, с помощью спецтехники засекли злоумышленника, готовившего атаку с дронами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Росгвардия пресекла теракт с применением БПЛА на военном объекте в Рязанской области. Видео © Пресс-служба Росгвардии

При задержании злоумышленник открыл огонь и был нейтрализован. У него нашли переделанный травматический пистолет под боевые патроны.

На месте несостоявшейся диверсии взрывотехники ОМОН обезвредили два беспилотника с гранатами РКГ-3, которые могли запускаться и управлялись удалённо.