Теракт пресекли на военном объекте в Рязанской области, преступник нейтрализован
Росгвардия сорвала теракт на военном объекте под Рязанью с использованием БПЛА
Обложка © Пресс-служба Росгвардии
Вблизи посёлка в Рязанской области росгвардейцы, охранявшие военный объект, с помощью спецтехники засекли злоумышленника, готовившего атаку с дронами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Росгвардия пресекла теракт с применением БПЛА на военном объекте в Рязанской области. Видео © Пресс-служба Росгвардии
При задержании злоумышленник открыл огонь и был нейтрализован. У него нашли переделанный травматический пистолет под боевые патроны.
На месте несостоявшейся диверсии взрывотехники ОМОН обезвредили два беспилотника с гранатами РКГ-3, которые могли запускаться и управлялись удалённо.
Ранее в Тверской области были задержаны двое подростков, которые по указанию украинских спецслужб намеревались сжечь одно из зданий Минобороны РФ в Вышнем Волочке накануне празднования Дня Победы. По данным следствия, подозреваемые получили инструкции по совершению поджога через мессенджер.