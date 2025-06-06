В двух московских аэропортах вводились ограничения на фоне атаки ВСУ
Росавиация: Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу
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В аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения по времени на взлёт и посадку самолётов. Об этом сообщила Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — говорится в сообщении.
На данный момент все ограничения в аэропортах уже сняты.
Несколько минут назад мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх летевших на Москву беспилотников. Вражеские объекты были сбиты средствами ПВО.