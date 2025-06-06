В двух московских аэропортах вводились ограничения на фоне атаки ВСУ

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения по времени на взлёт и посадку самолётов. Об этом сообщила Росавиация.





«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — говорится в сообщении.

На данный момент все ограничения в аэропортах уже сняты.