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Регион
6 июня, 15:05

В двух московских аэропортах вводились ограничения на фоне атаки ВСУ

Росавиация: Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили работу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения по времени на взлёт и посадку самолётов. Об этом сообщила Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — говорится в сообщении.

На данный момент все ограничения в аэропортах уже сняты.

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Наталья Демьянова
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