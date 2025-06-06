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6 июня, 16:30

Литературный флешмоб: В Белоруссии прошла встреча «двойников» Пушкина

В белорусском Гродно прошла встреча «двойников» Пушкина и Гончаровой

Тематический вечер в память о великом русском поэте Александре Пушкине прошёл в центральном городском ресторане белорусского города Гродно. Об этом сообщает организатор мероприятия — Русский дом.

Кадры со встречи двойников Пушкина. Видео © Telegram / РУССКИЙ ДОМ В ГРОДНО

«6 июня, в День русского языка и 226-летия со дня рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, Русский дом в Гродно провёл «Встречу двойников Пушкина и Гончаровой», — говорится в сообщении.

Условием участия в мероприятии был креативный дресс-код: гости должны были перевоплотиться в Пушкина и его супругу, облачившись в костюмы начала XIX века. Участники проявили недюжинную фантазию, создавая запоминающиеся образы: смокинги, цилиндры, трости, тщательно подобранные парики и прически – всё говорило о стремлении к идеальному сходству с поэтом.

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А автор многочисленных произведений Олег Рой видит в Пушкине мощный рычаг для отстаивания русской культуры и национальной оригинальности. Он убеждён, что поэзия и проза великого мастера действуют как «оружие», способствующее упрочению и защите идентичности России.

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Ольга Сливченко
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