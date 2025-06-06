Весь замазученный песок вывезли из Ростовской области обратно на Кубань
Слюсарь: Весь замазученный песок с ростовского полигона вывезли обратно на Кубань
Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь
Весь загрязнённый мазутом песок, доставленный из Краснодарского края (1,8 тыс. тонн) на полигон в Семикаракорском районе Ростовской области после аварии с танкерами в Керченском проливе, был возвращён обратно на Кубань. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Последние машины с загрязнённым песком покинули Семикаракорский район. Все 1,8 тысячи тонн песка вернулись на Кубань», — написал он в телеграм-канале.
Слюсарь отметил своевременное завершение всех запланированных работ. Он выразил благодарность жителям района за их бдительность и активное участие в контроле за ходом выполнения работ.
Ранее Слюсарь запретил сваливать замазученный песок из Анапы на ростовскую свалку. Он подчеркнул, что местные жители также будут следить за соблюдением ограничений по ввозу загрязнённого песка на полигон, создав общественный патруль.