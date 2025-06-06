Весь замазученный песок вывезли из Ростовской области обратно на Кубань

Весь загрязнённый мазутом песок, доставленный из Краснодарского края (1,8 тыс. тонн) на полигон в Семикаракорском районе Ростовской области после аварии с танкерами в Керченском проливе, был возвращён обратно на Кубань. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Последние машины с загрязнённым песком покинули Семикаракорский район. Все 1,8 тысячи тонн песка вернулись на Кубань», — написал он в телеграм-канале.

Слюсарь отметил своевременное завершение всех запланированных работ. Он выразил благодарность жителям района за их бдительность и активное участие в контроле за ходом выполнения работ.