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Регион
6 июня, 15:40

Собянин сообщил о четвёртом сбитом беспилотнике под Москвой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Четвёртый беспилотник сбит под Москвой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В настоящее время, по его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

«Уничтожен беспилотник, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в телеграм-канале.

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Несколько минут назад Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх летевших на Москву беспилотников. Вражеские объекты были сбиты средствами ПВО.

Наталья Демьянова
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